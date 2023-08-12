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新盤票王親海駅II今開售　數千買家到場　人龍伸延到紅磡站

股樓投資 11:24 2023/08/12

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以接獲逾3.8萬個認購登記成為新盤票王、長實（01113）發展的油塘親海駅II今正式開展首輪銷售，推出共626伙單位，涵蓋開放式至三房戶型，平均約60組客搶一個單位。

就項目售樓處，紅磡置富都會現場所見，早於早上9時，多組準買家已到現場等候發展商安排及抽籤。排隊進入商場的人龍一度經由商場外的天橋伸延至紅磡港鐵站外。

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資料顯示，親海駅II首輪銷售單位涵蓋開放式至三房多元戶型，實用面積210至723平方呎，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,868元。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅 親海駅II 長實 油塘

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LP6一房呎價跌穿1.5萬水平　減價至458萬元蝕讓　創同類新低
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