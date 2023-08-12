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【加密貨幣】Cathie Wood申請比特幣現貨ETF上市　美證交會推遲審批

股市 10:47 2023/08/12

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【加密貨幣】Cathie Wood申請比特幣現貨ETF上市　美證交會推遲審批

科技股女股神Cathie Wood旗艦公司方舟投資（Ark Investment），早前向美國證交會（SEC）申請，要求批准其比特幣（bitcoin）現貨交易所買賣基金（ETF）上市，但SEC決定推遲有關審批。

SEC原定於8月13日前決定是否批准方舟的申請，但當局周五稱，將就Ark 21Shares Bitcoin ETF掛牌申請展開公眾諮詢，審批限期至少押後數周。

SEC於2021年10月，批准與比特幣期貨掛鈎的ETF上市申請，但一直沒有批准比特幣現貨ETF掛牌，原因是擔心監管不足。

方舟在2021年提交Ark 21Shares Bitcoin ETF上市申請，但遲遲未獲批准。貝萊德於今年6月亦提交比特幣現貨ETF上市申請。

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相關文章：【虛擬資產】證監會批評有未發牌交易平台經營手法不當　警告失實、不合規將影響發牌

編輯：陳韻妍

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