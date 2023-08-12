  • 32°C
香港時間 : 2023812日 (週六) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理心得】安永合夥人藉「5S精神」　保持觸覺敏銳　助行業建完善生態圈

14:00 2023/08/12

分享：

分享：

香港多年來能以國際金融中心的地位屹立全球，會計專業人才的貢獻功不可沒。近年面對社會、經濟及人才不足的挑戰，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒藉「5S精神」應對，即Search（探索）、Sensitive（敏銳）、Supportive（給予支援）、Synergize（協同效應）、Student（學習者），時刻提醒作為管理層應盡的職責和保持正面心態。

【管理心得】專訪輝瑞港澳區印藉舵手　「貼地」贏信任　簡單一招融入團隊

時代轉變快，不論是地緣政治、新創科技應用、營商環境、法規、市場需求、職場文化等方面的改變都很多。李舜兒指出，

更需要不斷search for（探索）商機、search for人才，

透過探索更多可能性，助企業跟上時代的步伐。

凡事保持敏銳　了解員工所需

為適應各類變化，她認為，任何時刻都要保持一定的敏銳度。

當然不是過分敏感，對每個人說的話都推敲（其意思）一番。而是要留意職場、香港和國際間發生的事。

明白到不同年齡層的員工所面對的困難和壓力各異，均會直接或間接地影響其工作表現；

特別對員工家庭發生的事，我是頗為緊張的。

不斷加強支持度　成Supportive領袖

這份緊張源於在乎，也源於李舜兒對自己的期望。不論對其內部員工、未來的人才，甚或是其客戶及政府，惟有保持敏銳觸覺才能及早發覺其需求，繼而以適當的方式提供支援。

我希望自己是一位Supportive（能給予幫助）的領導者；這是一件不會有滿分的事，我需要不斷去做和增加（給予他人的）支持度。

提到應對人才不足，她稱每年都有應屆大學畢業生投身社會，人才供應量穩定。惟構成不足並非在於人才數量多與少，而是供應和需求出現錯配。

他們的心態和想法是否願意去做，甚至乎是否能對進入大灣區工作保持開放態度，使新人入行變得更具挑戰性。

人才供應穩定　惟需求現錯配

除了在大學覓人才外，李舜兒認為作為行業四大巨頭之一的管理層，有責任加強企業與人才、企業與學界、企業內部部門之間的協作。如與大灣區的企業加強合作，冀發揮「一加一大於二」的協同效應，參與建構更完善的會計業生態圈。

據悉，安永與香港都會大學簽訂為期兩年的合作備忘錄，聯手培育下一代大灣區專業人士。合作詳情仍有待雙方探討，預料將以研討會、兩地交流，以及實習等各類可行活動，於新學年開學後逐一推出。

加強學界交流 　助及早了解行情

與此同時，鑑於各行業工作流動性漸增。李舜兒指公司正積極加強其對中學生的分享，助其及早了解行業實際情況。

8、9年後有很大機會需要到內地工作，香港發展機會始終有限，即使說一遍不奏效，所有人說夠20遍，或能使其慢慢接受。

【管理心得】專訪Axiom董事總經理　宜採目標管理　籲年輕人及早擴闊視野

【管理心得】專訪電商聯會主席　3度創業學懂放下　寄語年輕人敢想肯試

作者：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【綠茶商機】The Matcha Tokyo疫下攻港　疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人
2023/08/11
【綠茶商機】The Matcha Tokyo疫下攻港　疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人
【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通
2023/08/11
【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
2023/08/11
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
【開心香港】科學園「開心香港」市集引10萬人感受創科熱潮
今日
【開心香港】科學園「開心香港」市集引10萬人感受創科熱潮

你可能感興趣

【綠茶商機】The Matcha Tokyo疫下攻港　疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人
09:00 2023/08/11
【綠茶商機】The Matcha Tokyo疫下攻港　疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人
【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通
15:16 2023/08/11
【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
18:22 2023/08/11
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
職位招聘 市場拓展 創業 社會矛盾 壓力 職場文化 大學 經濟 畢業 地緣政治
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 滙豐突加息中小行迎戰還擊
【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招
【銀債2023】中資大行獲銀債200萬元大飛 專家教最後衝刺穩賺5厘息4大醒招
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 為何大戶賺息反不夠4.6厘多？
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【港元定存】 大行加港元定存息至10厘撼銀債 邊間最激連環推高息
【銀債2023】銀債今午2時截止認購　部分券商已提早截飛、宜轉投各大銀行認購　專家提醒3大宜與忌
【銀債2023】銀債今午2時截止認購　部分券商已提早截飛、宜轉投各大銀行認購　專家提醒3大宜與忌
【港元定存】大行港元定存息加至10厘 港銀紛加息搶存撼銀債
【港元定存】大行港元定存息加至10厘 港銀紛加息搶存撼銀債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款