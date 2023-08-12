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李寧上半年少賺3% 維持全年收入增長目標不變

股樓投資 02:28 2023/08/12

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李寧(02331)宣布，截至今年6月底中期業績，期內公司擁有人應佔盈利約21.2億元（人民幣．下同）跌3％，並恢復派中期息每股0.362元。集團中期收入約140.1億元升13％，毛利約68.3億元升10.3％，毛利率48.8％跌1.2個百分點，經營溢利約24.7億元跌6.4％。公司期內整體零售流水，包括綫上及綫下，錄得10％至20％低段增長，新品線下零售流水錄得高單位數增長。

【大行報告】高盛：料博彩市場份額被轉移 維持永利澳門「中性」評級  詳情請看【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

集團副總裁及首席財務官趙東升表示，受年初疫情影響，首季同店銷售面臨壓力，第二季線下情況逐漸回暖，但消費仍不及預期，令同店銷售繼續受壓。總結上半年全平台同店銷售錄得低單位數跌幅，線下同店銷售持平，電商同店銷售跌10％至20％，但目前仍維持全年收入增長、以及淨利潤率10％至20％中段目標。

李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，上半年同店業績有一定下降，同店同比業績方面有挑戰的情況下，與去年基本持平，作為零售品牌，同店增長是關注的目標，但不能單純以擴大店舖數量以增加業績的增長，更多會關注單店店效帶動企業持續性增長的情況。

【內房危機】 料半年最多蝕550億 傳正籌備啟動債務重組 碧桂園跌穿1蚊成「毫子股」  詳情請看【下一頁

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

李寧（02331） 港股

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