李寧上半年少賺3% 維持全年收入增長目標不變

李寧(02331)宣布，截至今年6月底中期業績，期內公司擁有人應佔盈利約21.2億元（人民幣．下同）跌3％，並恢復派中期息每股0.362元。集團中期收入約140.1億元升13％，毛利約68.3億元升10.3％，毛利率48.8％跌1.2個百分點，經營溢利約24.7億元跌6.4％。公司期內整體零售流水，包括綫上及綫下，錄得10％至20％低段增長，新品線下零售流水錄得高單位數增長。

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集團副總裁及首席財務官趙東升表示，受年初疫情影響，首季同店銷售面臨壓力，第二季線下情況逐漸回暖，但消費仍不及預期，令同店銷售繼續受壓。總結上半年全平台同店銷售錄得低單位數跌幅，線下同店銷售持平，電商同店銷售跌10％至20％，但目前仍維持全年收入增長、以及淨利潤率10％至20％中段目標。

李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，上半年同店業績有一定下降，同店同比業績方面有挑戰的情況下，與去年基本持平，作為零售品牌，同店增長是關注的目標，但不能單純以擴大店舖數量以增加業績的增長，更多會關注單店店效帶動企業持續性增長的情況。

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