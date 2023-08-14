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【L'Occitane】歐舒丹逆市抽升一成　承認控股股東考慮提出私有化　此前傳出每股35元私有化「屬虛假且並無依據」

股市 09:33 2023/08/14

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L’Occitane歐舒丹 （00973） 盛傳獲大股東提出私有化，L’Occitane發公告指，其控股股東L’Occitane Groupe S.A .考慮提出私有化，但未有明確計劃及訂立任何明確協議，此前傳出私有化作價為每股35元「屬虛假且並無依據，且該數字並無取得授權，亦非從該控股股東獲取所得」。

歐舒丹周一（14日）逆市高開4.5%，報26.65元，開市後抽高11.4%，報28.5元，創一年高。

L’Occitane指，獲其控股股東L’Occitane Groupe S.A .通知，控股股東正在考慮一項可能進行的交易，若實行的話，將會提出有條件自願全面收購要約。

L’Occitane指，控股股東仍正考慮其選擇方案，包括不進行任何交易，會視乎市況並有待取得可行的融資及架構選擇方案而定。

控股股東向L’Occitane董事會確認，未有明確計劃獲批准，尚未就任何該等選擇方案訂立任何明確協議，亦未能向董事會提出明確建議及條款。

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編輯：李哲毅

L'OCCITANE（00973） 港股
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