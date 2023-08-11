【美股焦點】美銀：美股三周來首錄資金淨流出　料今年流入美國國債資金或創紀錄

美國上月再加息0.25厘後，美股繼續走強，美滙亦持續企穩102以上。美銀策略師Michael Hartnett表示，美股三周來首次出現資金流出，加上追逐高債息的投資者湧入現金和債券市場，美國國債今年有望迎來破紀錄的資金流入。



該行引述EPFR Global的數據稱，截至8月9日的一周，現金基金吸引了205億美元流入，並且投資將69億美元投入債券。與此同時，美國股市出現三星期以來首次資金淨流出，規模達16億美元。



美銀指出，今年流入美國國債的資金已達到1,270億美元，有機會打破年內流入2,060億美元的紀錄。



滙豐固定收益研究全球主管Steven Major在另一份報告中表示。美國10年期國債息率再次回到區間頂部，為專注於更長期價值的債券投資者提供了入市機會。



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編輯：葉志偉