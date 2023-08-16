【京東業績前瞻】京東8.16公布次季業績　料受惠618銷售強勁、百億補貼未影響利潤率

▲ 【業績前瞻｜9618】京東8.16公布次季業績 料受惠618銷售強勁、百億補貼未影響利潤率

內地電商巨頭京東 （09618） 將於周三（16日）公布次季業績，券商預計，京東期內繼續實施「百億補貼」策略，冀增加平價市場佔有率，同時618促銷表現好過預期，料帶動京東次季零售收入增長重新轉正。

據彭博數據，市場平均料京東次季2801.90億元（人民幣，下同），按年增4.7%，當中京東零售收入2451.05億元，按年增1.47%；純利約48.72億元，按年增11.3%；經調整純利77.75億元，按年增19.8%。

巴克萊：618家電和手機銷售表現強勁

巴克萊上月發表報告，預計京東整體及零售分部營收均有望交出超預期成績，京東在4、5月表現強勁，這一趨勢有望延續到6月，原因是618購物節活動成功，家電和手機銷售表現特別強勁。

巴克萊預計，京東次季利潤率保持穩定，甚至有可能超出預期，儘管京東仍在推進「百億補貼」，但管理層一直強調此舉不會對利潤率產生重大負面影響，預計淨利潤率在年內錄得按年增長，若京東交出強勁利潤率，可能緩解投資者擔憂。

京東此前進行管理層重組，巴克萊稱，據該行了解，京東將管理層層級從7層減少到3層，重組工作基本完成，料可使京東成為更加精簡和靈活企業，現時可專注於改善執行力及擴大市場份額。

大摩：京東新業務虧損收窄 助次季經調整淨利潤率

摩根士丹利上月發表報告指，京東受惠618購物節銷售勝預期，以及低基數，次季收入料按年增長5%，GMV（商品交易總額）料增10%，同時新業務虧損繼續收窄，京東次季經調整淨利潤率料達2.9%，按年增47個基點。

大摩又稱，高基數不利京東第3季收入，不過，今年酷熱天氣提早來臨，空調銷售旺季有所提前，預計次季及今季家電收入出現季節性變化。

大摩預計，下半年兩個季度的經調整淨利潤率按年下跌，但上半年毛利率好轉，為京東提供緩衝可作進一步投資，同時支撐全年毛利率擴張，今年經調整淨利潤率料達3%，按年增31個基點。

招銀國際：料京東暫時不會大量投資在獲取新用戶

招銀國際上月發表報告指，京東仍致力於推動高質量營收和盈利增長，預計京東在改善供應鏈能力之前，不會大量投資在新用戶獲取，意味京東近期盈利增長或超出預期。招銀國際稱，雖然短期盈利可見度較高，但京東日後仍需增加用戶基數，以推動平台業務的穩定增長和利潤擴張。

招銀國際認為，京東上季自營（1P）業務GMV增長或超出預期，主要是受惠618促銷活動和炎熱夏季推動冷氣機及冰箱銷售超出預期；2）第三方（3P）業務則得益於運營環境改善。

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責任編輯：李哲毅