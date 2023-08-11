▲ 【虛擬資產】HKVAX：獲證監會原則上批准VATP牌照 將推三類核心產品、包括OTC經紀商

「香港虛擬資產交易所」（HKVAX）宣布，獲證監會頒發原則上批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動，將成為香港第3間持牌虛擬資產交易平台，不過，目前證監會虛擬資產交易平台名單未見HKVAX。

HKVAX表示，獲得第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）牌照最終批准後，將提供三類核心產品，包括場外交易（OTC）經紀商服務，令用戶可於法定貨幣和虛擬資產間交易；機構級交易平台；以及 100% 保障的託管服務，當中資產存取權及控制明確，客戶與公司本身持有的資產亦分隔清晰。

HKVAX聯合創始人兼行政總裁吳煒樑表示，欣悉獲得證監會原則上批准的牌照，希望可以在香港為投資者創造安全和可靠的投資環境，同時將與策略性投資者緊密合作，積極推進下一輪融資。

HKVAX聯合創始人兼營運總監霍兆樑表示，數字資產行業近年面臨多重挑戰，主要與中央化治理有關，自成立以來，HKVAX一直專注於公司治理、合規、風險管理以及安全保障，在過去兩年間，與政府及其他持份者緊密合作，加強監管保障，樂見證監會近期提出的政策調整，向更廣泛的社群開放虛擬資產。

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編輯：李哲毅