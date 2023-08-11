  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 22:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜製鞋商】裕元工業半年少賺52%　中期息削5成至0.2元、股息率仍有8厘

股市 22:16 2023/08/11

分享：

分享：

【業績｜製鞋商】裕元工業半年少賺逾五成　中期息削5成至0.2元、周息率仍有8厘

製鞋商裕元工業 （00551） 公布中期業績，純利8360.1萬美元，按年少賺52.2%。裕元解釋，受全球宏觀經濟低迷，鞋履需求趨於疲弱，令整體鞋履行業仍處於庫存調整周期。裕元宣派中期股息0.2港元，按年少5成。即使集團大削中期股息，惟股息回報仍然頗可觀，以周五（11日）收市價10.96港元計，現價周息率仍有約8.2厘。

期内，集團營業收入41.5億美元，按年倒退11.8%。由於全球需求疲弱，加上高基數效應， 鞋履出貨數下降23.8%至109.8百萬雙；平均售價提升7.5%至每雙21.67美元。

截至6月底，集團有關製造業務（包括鞋履、鞋底、配件及其他）的總營業收入為25.7億美元，較去年同期減少19.3%。

相關文章：

【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架首批Yeezy　接獲近44億港元預訂、遠超預期

【李寧旗下】非凡領越上半年扭虧為盈賺8000萬元　受惠鞋履品牌Clarks併表

記者：伍鍵文

港股 業績公布 裕元集團（00551）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【虛擬資產】HKVAX：獲證監會原則上批准VATP牌照　將推三類核心產品、包括OTC經紀商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股開市】PPI升幅超預期引發通脹憂慮+中國新貸遜預期　道指跌59點、納指跌0.8%（不斷更新）
【美股開市】PPI升幅超預期引發通脹憂慮+中國新貸遜預期　道指跌59點、納指跌0.8%（不斷更新）
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款