hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【業績｜製鞋商】裕元工業半年少賺52% 中期息削5成至0.2元、股息率仍有8厘
股市 22:16 2023/08/11
製鞋商裕元工業 （00551） 公布中期業績，純利8360.1萬美元，按年少賺52.2%。裕元解釋，受全球宏觀經濟低迷，鞋履需求趨於疲弱，令整體鞋履行業仍處於庫存調整周期。裕元宣派中期股息0.2港元，按年少5成。即使集團大削中期股息，惟股息回報仍然頗可觀，以周五（11日）收市價10.96港元計，現價周息率仍有約8.2厘。
期内，集團營業收入41.5億美元，按年倒退11.8%。由於全球需求疲弱，加上高基數效應， 鞋履出貨數下降23.8%至109.8百萬雙；平均售價提升7.5%至每雙21.67美元。
截至6月底，集團有關製造業務（包括鞋履、鞋底、配件及其他）的總營業收入為25.7億美元，較去年同期減少19.3%。
相關文章：
【Yeezy潮鞋】Adidas與Kanye West割席後重新上架首批Yeezy 接獲近44億港元預訂、遠超預期
【李寧旗下】非凡領越上半年扭虧為盈賺8000萬元 受惠鞋履品牌Clarks併表
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points