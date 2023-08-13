【業績前瞻｜700】騰訊次季業績8.16放榜　內地遊戲營收增幅料回軟　宏觀復甦刺激廣告及金融科技

▲ 【業績前瞻｜700】騰訊次季業績8.16放榜 內地遊戲營收增幅略回軟 宏觀復甦刺激廣告及金融科技

內地科網龍頭騰訊 （00700） 周三（16日）收市後將公布次季成績表，券商普遍料由於季節性因素，騰訊次季遊戲收入復甦幅度按季回落，不過，宏觀經濟好轉，配合視頻號增強變現，帶動廣告業務重現高增長。

據彭博數據，市場平均料騰訊首季收入為1520.21億元（人民幣，下同），按年增13.4%；純利約323.33億元，按年增73.7%；經調整純利369.82億元，按年增31.4%。

市場平均料騰訊次季內地遊戲收入335.12億元，按年增5.4%，不及首季的6.4%，海外遊戲收入132.63億元，按年增24.0%，不及首季的24.5%。

摩通：季節性疲軟加上多款遊戲首季已創新高

摩通上月發表報告預計，騰訊次季遊戲收入達到470億元，按年增10%，按季則跌3%。摩通解釋，遊戲收入按季回落主要是反映季節性疲軟、《王者榮耀》等多款遊戲在首季營收創下歷史新高、以及競爭形勢嚴峻。摩通認為，PC射擊遊戲《無畏契約》（Valorant）、《失落的方舟：LOST ARK》等新作在內地推出後，將推動第3季網絡遊戲收入增長加速。

摩通又料，廣告業務及金融科技業務在次季均取得積極進展，除了低基數的周期性複甦外，騰訊廣告受惠結構性好轉，例如視頻號增加變現，以及在電商市佔率增加，摩通預計次季廣告收入按年增長27%，金融科技及企業服務收入增20%，

此外，摩通認為，阿里巴巴 （09988） 有份螞蟻金服及騰訊財付通處罰公告出台後，標誌著大型金融科技平台已進行一次深度整改清理事件，鑑於整體潛在市場規模較大，目前滲透率相對較低，以及更加良性監管及競爭環境，預計騰訊金融科技及企業服務收入未來幾年可能實現20%以上的複合年增長率。

海外市場料成遊戲業務驅動力 零售復甦拉動支付收入

野村上月發表報告認為，海外市場將成為騰訊網絡遊戲業務驅動力，而受惠廣告市場復甦以及視頻號廣告增長推動，料騰訊次季廣告業務按年增23%至230億元；金融科技收入按年增25%，而雲收入料增長4%。

交銀國際上月發表報告指，次季內地社會消費品零售總額按年增10.7%，較首季的5.7%進一步復甦，預計會拉動騰訊支付收入增19%，騰訊雲業務企穩，次季按年增4%，當中視頻號直播技術服務費或貢獻10億元收入增長。

交銀國際又稱，騰訊廣告強化與電商平台互聯互通，開放視頻號資訊流資源，微信生態在「618」大促帶動下持續貢獻收入增長，預計騰訊廣告次季收入增長19%。

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責任編輯：李哲毅