兩內地男學生斥1.3萬租沙田第一城兩房　原業主95年購入　回報達22厘

踏入8月，市場仍見内地生的租務個案。中原地產吳嘉權表示，租賃旺季持續，沙田第一城本月至今暫錄約30多宗租賃成交，最新錄20座中層H室，實用面積327平方呎，兩房間隔，開價約13,500元，議價後以13,000元租出，實用平均呎租40元。

據了解，新租客為2名內地男學生，見屋苑配套完善，價錢合理，亦方便上學，即以先付一年租金方式租入單位自用。據了解，業主則於1995年以70萬元購入單位，是次租出單位可享約22厘租金回報。

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