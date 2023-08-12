LP6一房呎價跌穿1.5萬水平　減價至458萬元蝕讓　創同類新低

油塘新盤以低價出擊，影響鄰區業主心態，部分急忙沽貨套現的業主釋出減價空間。中原伍錦基表示，將軍澳日出康城LP6錄一房戶總價新低成交。屋苑5座低層L室，實用面積307平方呎，坐向西北方，享市景及內園景。於今年3月原以570萬元放盤，終減至458萬元成交，創同類總價新低，平均呎價14,918元。

原業主於18年10月以504.3萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手蝕46.3萬元，單位期內貶值約9%。

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