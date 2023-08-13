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【帶你睇盤】享開揚海景+ 寬敞大廳　堅尼地城怡峰兩房叫價2060萬

股樓投資 09:00 2023/08/13

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港島西區物業向來受用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為怡峰，於2006年入伙，建有1座，提供89個單位。雖然屋苑並非位於鐵路站上蓋，但與港鐵堅尼地城站只需10分鐘內步程。 

放盤單位為低層A室，實用面積818平方呎，兩房間隔，現在叫價2,060萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約25,183元。從圖片可見，單位外望景觀開揚，而且享有海景。 

放盤單位怡峰低層A室（物業編號：BG86368274）
實用面積818平方呎
間隔兩房
叫價2,060萬元（最後更新日期：8月11日）
賣點
  • 享開揚海景，私隱寧靜。
  • 雅緻裝修，寬敞大廳。
  • 享會所設泳池。
  • 鄰近港鐵堅尼地城站，出行便利。
點擊圖片放大
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+7

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/454bWWG

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

怡峰 堅尼地城 利嘉閣 私人屋苑 二手市場
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