【帶你睇盤】享開揚海景+ 寬敞大廳　堅尼地城怡峰兩房叫價2060萬

港島西區物業向來受用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為怡峰，於2006年入伙，建有1座，提供89個單位。雖然屋苑並非位於鐵路站上蓋，但與港鐵堅尼地城站只需10分鐘內步程。

放盤單位為低層A室，實用面積818平方呎，兩房間隔，現在叫價2,060萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約25,183元。從圖片可見，單位外望景觀開揚，而且享有海景。

放盤單位 怡峰低層A室（物業編號：BG86368274） 實用面積 818平方呎 間隔 兩房 叫價 2,060萬元（最後更新日期：8月11日） 賣點 享開揚海景，私隱寧靜。

雅緻裝修，寬敞大廳。

享會所設泳池。

鄰近港鐵堅尼地城站，出行便利。

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