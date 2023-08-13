【帶你睇盤】享開揚海景+ 寬敞大廳 堅尼地城怡峰兩房叫價2060萬
股樓投資 09:00 2023/08/13
港島西區物業向來受用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為怡峰，於2006年入伙，建有1座，提供89個單位。雖然屋苑並非位於鐵路站上蓋，但與港鐵堅尼地城站只需10分鐘內步程。
放盤單位為低層A室，實用面積818平方呎，兩房間隔，現在叫價2,060萬元（最後更新日期：8月13日），實用呎價約25,183元。從圖片可見，單位外望景觀開揚，而且享有海景。
|放盤單位
|怡峰低層A室（物業編號：BG86368274）
|實用面積
|818平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|2,060萬元（最後更新日期：8月11日）
|賣點
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢