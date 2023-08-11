▲ 【業績｜酒店股】朗廷中期可分派收入升一成、不派中期息 三大酒店入住率齊升、整體入住率87%

朗廷酒店投資 （01270） 公布中期業績，可分派收入1.4億元，按年升9.8%；合訂單位持有人應佔溢利6.3億元，按年增加3.4%；酒店組合收入7.2億元，按年大增66.7%，主要是可出租客房平均收入及餐飲均有所改善。

與去年相同，董事會決定中期不分派任何收入，並允許將其結轉及構成全年分派的一部分，取決於董事會於2024年第一次董事會會議上的建議。

按酒店業務劃分，客房收入3.8億元，按年增加25.7%，部分酒店惠於部分時期作為社區隔離設施，加上內地的旅遊業強勁反彈，利好入住率及平均房價的增長。餐飲營運表現明顯好轉，收入3.2億元，按年升2.1倍，主要由於2023年初取消了所有社交距離政策，年內亦沒有出現臨時關閉任何餐飲店的情況。

三大酒店入住率齊升、整體入住率87%

朗廷三大酒店中，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店入住率分則別上升13.9、17.3及9.7個百分點，達84.5%、88.4%及86%，整體入住率達86.5%。平均房租方面，則分別為1,727元、1,297元及828元，按年升48.9%、21.6%及跌1%。整體上平年可出租客房平均收入為1295元，按年增25.9%。

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記者：伍鍵文