  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 21:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜酒店股】朗廷中期可分派收入升一成、不派中期息　三大酒店入住率齊升、整體入住率87%

股市 20:25 2023/08/11

分享：

分享：

【業績｜酒店股】朗廷中期可分派收入升一成、不派中期息　三大酒店入住率齊升、整體入住率87%

朗廷酒店投資 （01270） 公布中期業績，可分派收入1.4億元，按年升9.8%；合訂單位持有人應佔溢利6.3億元，按年增加3.4%；酒店組合收入7.2億元，按年大增66.7%，主要是可出租客房平均收入及餐飲均有所改善。

與去年相同，董事會決定中期不分派任何收入，並允許將其結轉及構成全年分派的一部分，取決於董事會於2024年第一次董事會會議上的建議。

按酒店業務劃分，客房收入3.8億元，按年增加25.7%，部分酒店惠於部分時期作為社區隔離設施，加上內地的旅遊業強勁反彈，利好入住率及平均房價的增長。餐飲營運表現明顯好轉，收入3.2億元，按年升2.1倍，主要由於2023年初取消了所有社交距離政策，年內亦沒有出現臨時關閉任何餐飲店的情況。

三大酒店入住率齊升、整體入住率87%

朗廷三大酒店中，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店入住率分則別上升13.9、17.3及9.7個百分點，達84.5%、88.4%及86%，整體入住率達86.5%。平均房租方面，則分別為1,727元、1,297元及828元，按年升48.9%、21.6%及跌1%。整體上平年可出租客房平均收入為1295元，按年增25.9%。

相關文章：

【業績︱酒店股】華大酒店去年多賺8倍至5.9億　隔離檢疫帶動酒店營收增42%

記者：伍鍵文

業績公布 港股 朗廷－SS（01270）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國7月PPI按年升0.8%　高於預期

下一篇文章

【銀盛數惠3773】銀盛數惠 : 夥騰訊智影 合拓AI「數字人」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【美股盤前】PPI升幅超預期引發通脹憂慮　美滙美債息齊升　道指期貨跌76點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股盤前】PPI升幅超預期引發通脹憂慮　美滙美債息齊升　道指期貨跌76點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款