賽西湖大廈蝕住放再減價　終以2150萬售　三房5年帳蝕330　貶值逾一成

近月二手成交淡靜，蝕讓成交的明顯增加，新近北角半山賽西湖大廈亦錄得蝕讓成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角賽西湖大廈15座低層A室，單位實用面積約1,124平方呎，單位屬三房兩廳主人套房另加工人套房間隔單位，向南眺望翠綠園景，原業主早三個月前放盤，原先放盤價為2,380萬元萬元，最終減價230萬至2,150萬元成交，實用呎價約19,128元，減幅約9.7%。

蔡嘉駿補充，單位原業主於2018年10月以2,480萬元購入上址，持貨不足5年帳面損失330萬元，期間跌價約13%。

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