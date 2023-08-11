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賽西湖大廈蝕住放再減價　終以2150萬售　三房5年帳蝕330　貶值逾一成

股樓投資 19:45 2023/08/11

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近月二手成交淡靜，蝕讓成交的明顯增加，新近北角半山賽西湖大廈亦錄得蝕讓成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角賽西湖大廈15座低層A室，單位實用面積約1,124平方呎，單位屬三房兩廳主人套房另加工人套房間隔單位，向南眺望翠綠園景，原業主早三個月前放盤，原先放盤價為2,380萬元萬元，最終減價230萬至2,150萬元成交，實用呎價約19,128元，減幅約9.7%。

蔡嘉駿補充，單位原業主於2018年10月以2,480萬元購入上址，持貨不足5年帳面損失330萬元，期間跌價約13%。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 賽西湖大廈 世紀21 北角

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