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通漲惹的禍！ 為省成本減配料 印度Subway取消供應免費芝士

環球政經 17:41 2023/08/12

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受當地食品原材料上漲影響，印度Subway門市近日決定取消大部分三明治免費追加芝士片的服務，改為提供免費的「芝士醬」，引發消費者不滿。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

據外媒報道，美國連鎖三明治品牌Subway在印度擁有約800間門市，是當地最大的連鎖餐飲業者之一。由於包括奶製品在內的食材價格上漲，Subway面臨成本增加的壓力。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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據悉，芝士片每公斤的市價約為700盧比，而替代的芝士醬每公斤只要400盧比，顯然是更經濟的選擇。儘管Subway的印度業務經營商Culinary Brands宣稱，此舉是為了改善產品品質，但印度Elara Capital的非必需性消費分析師Karan Taurani認為，此舉主要的考量是節省成本，以應對通脹壓力。

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

許多印度Subway分店的忠實顧客也在社群媒體上表達不滿,認為Subway此舉將流失部分客源。

事實上，這並非Subway在印度首次為了降低成本而修改菜單。早前由於番茄價格飆漲450%，已停止提供番茄。類似的成本問題也困擾著其他跨國連鎖餐廳，如印度麥當勞最近也暫停供應番茄。

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記者：郭秀慧

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芝士 麥當勞 餐飲

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