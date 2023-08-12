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德國汽車業仍受晶片荒困擾 Audi﹕恐要耗費多數年才能解決

環球政經 16:51 2023/08/12

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德國汽車業巨頭奧迪（Audi）表示，由於德國車用晶片型號高達8,000種，解決晶片短缺問題將花費數年時間和高達數十億美元成本。雖然台積電和英特爾（美：INTC）今年宣布將在德國設晶片廠，但新廠商尚需長時間建廠和調整產能，短期內難有太大助益。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

據外媒報道，為降低對亞洲和美國晶片商的依賴，德國政府推出高額補貼吸引晶片製造商於當地投資。台積電與博世（Robert Bosch）等廠將在德國合資設廠，而英特爾於6亦直布將建兩廠。

然而，Audi高層Vachenauer認為，新晶片廠商需要數年才能達到全面運作，未能即時回應當前的需求。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：郭秀慧

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