德國汽車業仍受晶片荒困擾 Audi﹕恐要耗費多數年才能解決

德國汽車業巨頭奧迪（Audi）表示，由於德國車用晶片型號高達8,000種，解決晶片短缺問題將花費數年時間和高達數十億美元成本。雖然台積電和英特爾（美：INTC）今年宣布將在德國設晶片廠，但新廠商尚需長時間建廠和調整產能，短期內難有太大助益。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

據外媒報道，為降低對亞洲和美國晶片商的依賴，德國政府推出高額補貼吸引晶片製造商於當地投資。台積電與博世（Robert Bosch）等廠將在德國合資設廠，而英特爾於6亦直布將建兩廠。

然而，Audi高層Vachenauer認為，新晶片廠商需要數年才能達到全面運作，未能即時回應當前的需求。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧