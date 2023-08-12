【大行報告】 摩通：友邦業務重返增長軌道 股價被過度拋售

摩通發表研究報告，將友邦保險（01299）評級由「中性」升至「增持」，目標價86元不變。該行認為，友邦股價過去一個月被過度拋售，股價表現跑輸大市約8%，相信是入市機會。

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該行預期，友邦今明兩年股東總回報率（股息及回購）達到約6%，考慮到舊壽險保單可觀的現金生成前景，預計回報率可持續。另外，有消息指內地監管部門要求所有定價利率3.5%產品於7月底下架，意味著產品利潤率的下行空間有限，加上公司估值已接近歷史低位，因此上調友邦投資評級。

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該行認為，友邦業務已回到增長軌道，預測明年新業務價值將增長34%至47億美元。與此同時，該行估計未來數年，友邦舊保單將產生逾60美元的年度基本自由盈餘，因此在每年派息逾20億美元後，估計未來3年累計淨自由盈餘為逾100億美元，擁有強勁資本支撐。

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記者：郭秀慧