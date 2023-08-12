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美銀預測﹕美聯儲11月最後一次加息0.25厘

環球政經 15:25 2023/08/12

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美銀全球研究（BofA Global Research）最新預測指出，聯儲局將在11月進行最後一次加息。此前預期是在9月進行加息，現推遲至11月，估計屆時再加息0.25厘。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

根據最新發布的數據，美國7月消費物價指數（CPI）按月上漲0.2%，與6月漲幅持平，而在過去12個月中，CPI攀升了3.2%。這一數據表明通脹壓力仍然存在，並可能影響美聯儲的政策決策。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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然而，利率期貨市場交易員的押注顯示，市場對於美聯儲在年底前再次加息的機會不大，反而可能在明年初開始減息。利率期貨數據顯示，9月加息的機會僅約10%，而11月加息的機會約為35%。

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：郭秀慧

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貨幣政策 加息 減息 美國聯儲局 利率期貨 通脹

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