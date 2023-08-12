格羅斯再唱淡美國債 堅持10年期美債合理孳息率為4.5厘

太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人﹑有「債王」之稱的格羅斯（Bill Gross），就美國10年期國庫債前景再發警告。 美國10年期國債孳息率周五（11日）一度高見4.185厘。

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格羅斯接受外電訪問時表示，美國10年期國債當前孳息水平被高估，真正合理的水平應為4.5厘。他表示，美國通脹可能會持續粘滯在3%左右。他指出，從歷史上看，10年期美國國債孳息率較美聯儲政策利率高出約135個基點，因此即使美聯儲將利率降至3%左右，從歷史上來看，當前10年期美債國債孳息率仍然太低。

事實上，格羅斯早於8月5日已透過社交媒體表示，看淡美債前景，預期孳息率會超過4.25厘。

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記者：郭秀慧