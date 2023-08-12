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格羅斯再唱淡美國債 堅持10年期美債合理孳息率為4.5厘

環球政經 14:55 2023/08/12

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太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人﹑有「債王」之稱的格羅斯（Bill Gross），就美國10年期國庫債前景再發警告。 美國10年期國債孳息率周五（11日）一度高見4.185厘。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

格羅斯接受外電訪問時表示，美國10年期國債當前孳息水平被高估，真正合理的水平應為4.5厘。他表示，美國通脹可能會持續粘滯在3%左右。他指出，從歷史上看，10年期美國國債孳息率較美聯儲政策利率高出約135個基點，因此即使美聯儲將利率降至3%左右，從歷史上來看，當前10年期美債國債孳息率仍然太低。

事實上，格羅斯早於8月5日已透過社交媒體表示，看淡美債前景，預期孳息率會超過4.25厘。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：郭秀慧

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債券 貨幣政策 格羅斯

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