傳僱主須承擔印傭來港5千元行政費 勞福局：印傭來港工作收費架構無改變

早前印尼人力仲介公會代表來港並舉行記者會，指本港9月落實「印傭零收費」措施，印傭赴港工作，需要向中介公司支付的近5,000元行政費改由僱主承擔，事件引發極大迴響。

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勞工及福利局局長孫玉菡周五（11日）會見傳媒時表示，獲印尼方面澄清，安排印尼家庭傭工來港工作的收費架構並無改變。他並重申，任何關於印傭的政策均必須在政府與政府層面溝通。

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他指，當局周四（10）與署理印尼駐香港總領事會面，會議氣氛融洽，通過這次會議，特區政府獲得印尼方面的澄清，當中提到上周印尼人力仲介公會於記者會發出的信息，不代表印尼政府，也非印尼政府的立場。

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孫玉菡續說，他在會議上提出一個重要原則，有關印傭的收費政策若有任何改變，不能由一個中介機構單方面宣布並令人誤以為是印尼政府立場，相信經過昨日會議，這一點已非常清晰。

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責任編輯：陳詠妍