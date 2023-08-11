【新股IPO】美的傳最快明年來港上市 美銀中金負責上市事宜

引述消息報道，內地家電品牌美的最快將於明年來港上市，並已選定美銀及中金負責香港上市事宜，惟尚未就集資規模作出決定。



同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

美的目前市值約550億美元，周三(9日)董事會通過就發行H股上市事項進行前期論證，發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。

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記者：張以正