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【新股IPO】美的傳最快明年來港上市 美銀中金負責上市事宜

股樓投資 15:54 2023/08/11

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引述消息報道，內地家電品牌美的最快將於明年來港上市，並已選定美銀及中金負責香港上市事宜，惟尚未就集資規模作出決定。
 

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

美的目前市值約550億美元，周三(9日)董事會通過就發行H股上市事項進行前期論證，發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：張以正

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