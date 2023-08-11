【見人見智】在港開創維修公司望改善行業生態圈 推義修計劃以回饋社會

不少人在網上尋找維修師傅時，出現「海鮮價」、「爛尾」、無牌師傅等狀況。企業家Andy Wong便創立了一站式家居維修服務中介平台Papabo，用戶透過應用程式即時獲得報價。近日更推出「PapaCare」計劃回饋社會，免費為有需要的人進行家居維修。Papabo平台目前有約6,000多名用戶，約500多位認證師傅。

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Andy在2022年4月疫情期間創立Papabo，並推出應用程式。用戶只需透過Papabo應用程式預約合資格的承包商和維修師傅，便可處理家居或是辦公室的大小工程。Andy表示，用戶提交工程訂單後，即可得知3位不同師傅的收費，並作出選擇，毋須擔心被收取額外或不合理的費用。

推實時追蹤功能加強溝通

Andy表示將為應用程式推出「實時追蹤」功能。他續指，實時追蹤系統的運作模式類似市面上一些預約叫車的應用程式，當師傅與客人確認工作時間並到達地址後，師傅需要在程式上滙報最新工作狀態，而這項功能預計將於今年年尾推出，希望有助改善師傅遲到的問題。

發起PapaCare義修計劃

家居維修不僅花時間，亦可能所費不菲，而維修費對一些弱勢社群來說，是一筆沉重的負擔。Andy今年5月與本地非營利組織RepairsGivers合作開辦「PapaCare」計劃，為有需要的人免費進行維修服務。修範圍涵蓋一般家居的水、電、油漆等問題，包括水管淤塞、水喉漏水、更換燈膽、批灰、髹油等，另外亦有安裝扶手服務。Andy又指，計劃進行至今已經幫助了約200個家庭，且對象皆為長者，並集中在低收入區。

回饋港人是創業重要意義

作為一間在香港創業的公司，Andy認為最重要的是「貢獻給香港人」。他表示，這次舉辦「PapaCare」計劃亦是想以實際行動協助港人，短期目標是在一年之內為1,000個家庭進行家居維修。他強調，「我期望真的可以影響其他香港創業家，真正地回饋社會。」

另外，Andy亦表示，香港對物業維修服務的需求龐大，但這行難以吸納及留住年輕人，所以應用科技幫助配對師傅非常重要，可有效提升行業資源分配的效率。他又指，Papabo在未來一年會集中改善行業生態圈，包括發展中介平台的功能、完善用家體驗。

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