【油價】IEA料供不應求持續推動油價上揚 摩通料短期內突破每桶90美元

近日油價持續攀升，紐約期油升至每桶83美元水平；布蘭特期油亦升至每桶86美元高位，以全周升幅計，是去年6月以來最長升浪。國際能源署（IEA）最新月報顯示，全球石油供應仍然緊張，預計今年餘下時間油價將持續因供不應求而上揚，但增長勢頭料會在明年放緩。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

IEA指出，OPEC+主要生產國沙特推出自願減產，俄羅斯產量大致持平，加上主要消費國需求回升，全球7月平均每日減產91萬桶。第三季庫存減幅料為每日220萬桶，年底減至120萬桶，有力推高油價。IEA維持今年全球石油日均需求增幅預測220萬桶不變，總需求達到1.022億桶，但下調明年日均石油需求增幅預測15萬桶，至100萬桶，主因全球經濟放緩。

另一方面，有大行則預期油價將持續向上，摩通預計油價有望短期內衝破每桶90美元大關。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧