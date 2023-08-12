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【油價】IEA料供不應求持續推動油價上揚 摩通料短期內突破每桶90美元

環球政經 13:58 2023/08/12

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近日油價持續攀升，紐約期油升至每桶83美元水平；布蘭特期油亦升至每桶86美元高位，以全周升幅計，是去年6月以來最長升浪。國際能源署（IEA）最新月報顯示，全球石油供應仍然緊張，預計今年餘下時間油價將持續因供不應求而上揚，但增長勢頭料會在明年放緩。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
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IEA指出，OPEC+主要生產國沙特推出自願減產，俄羅斯產量大致持平，加上主要消費國需求回升，全球7月平均每日減產91萬桶。第三季庫存減幅料為每日220萬桶，年底減至120萬桶，有力推高油價。IEA維持今年全球石油日均需求增幅預測220萬桶不變，總需求達到1.022億桶，但下調明年日均石油需求增幅預測15萬桶，至100萬桶，主因全球經濟放緩。

另一方面，有大行則預期油價將持續向上，摩通預計油價有望短期內衝破每桶90美元大關。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
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記者：郭秀慧

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