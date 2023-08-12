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【Amazon】亞馬遜開展無額外包裝送貨服務 以環保理念吸引顧客

環球政經 13:14 2023/08/12

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美國電商龍頭亞馬遜（Amazon，美：AMZN），正在尋求新的方式來改進其物流效率和環保表現。根據《華爾街日報》報道，Amazon已開始提供無額外包裝送貨服務，目前已有11%的貨物在送達時未有額外包裝，而是以供應商本身包裝運輸。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

Amazon行政總裁Andy Jassy認為，這種做法將吸引那些對收到和丟棄大量包裝盒感到厭惡的顧客，這也是Amazon在環保和減碳方面的一項重要措施，公司正在努力將包裝減至最低，以達到其減碳目標。這一策略的實施不僅需要重新整合物流網絡，付出貨更具效率，也需要降低包裝成本。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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Amazon亞馬遜已與供應商、經銷商和製造商進行溝通，並提供獎勵措施來鼓勵他們配合新政策。然而，這種新的出貨方式引起部分消費者疑慮。由於沒有額外包裝，購買的物品可能會被偷，或者被鄰居看到他們購買了什麼。不過，亦有消費者認為，這種包裝方式可以減少浪費，特別是當他們只是購買一小部分物品。

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：郭秀慧

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美股 運輸 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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