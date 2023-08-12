【L’Occitane】 歐舒丹承認大股東考慮提出私有化 每股作價至少26元

L’Occitane歐舒丹（00973）近日屢傳私有化，更於周三（9日）停牌，到昨晚（12日）公司終於發公告為近期傳聞拉上句號。歐舒丹發公告指出，控股股東L’Occitane Groupe S.A.正考慮一項可能的交易，假設交易可行，將會就此提出收購守則下的自願全面收購要約。

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公告更透露，控股股東正評估不同選項，包括不進行任何交易，視乎市況是否有可行的融資方案。不過，董事會表示至今未有明確計劃獲批准，尚未就任何該等選擇方案訂立任何明確協議，亦未能向董事會提出明確建議及條款。

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歐舒丹指出，任何私有化價格將參考「不受干擾價格」，即7月25日首次傳出公司被私有化報道前之收市價20.95元，及截至該日期前30個交易日的平均收市價20.41元。潛在收購價將不少於每股26元，股份申請下周一（14日）復牌。

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記者：郭秀慧