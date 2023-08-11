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【銀盛數惠3773】銀盛數惠 : 夥騰訊智影 合拓AI「數字人」

股市 18:49 2023/08/11

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銀盛數惠執行董事兼行政總裁關恒表示, 集團將聯合各方合作夥伴，盡快打造「數字人」在品牌營銷與電商場景的新應用範式。

銀盛數惠數字有限公司(03773) 加速轉型，近日宣布與騰訊智影達成戰略合作，通過共創人工智能(AI)「數字人」場景應用等方式，加速生成式領域布局，特別在政府公共服務、智慧城市、文化商旅、新能源、新材料、高端制造、金融等多行業，發掘「數字人」的商業應用價值與可能性。
據悉，雙方在相關合作領域 , 已有涉及健康美膚的應用案例落地。

銀盛數惠執行董事兼行政總裁關恒表示，數字人優勢的最直觀體現，一是7X24小時服務，二是隨時可塑綫上場景，其低成本、自動化、直觀快捷均對真人電商直播提供更多的升級和支持。集團將聯合各方合作夥伴，盡快打造「數字人」在品牌營銷與電商場景的新應用範式。

銀盛數惠從傳統以話費輔助充值業務為主導的權益類服務，戮力向智能化、數字化權益服務領域進軍，借助AI和數字人加速切入元宇宙應用場景，開展數字權益整合營銷。

此次戰略合作將結合銀盛數惠，在權益產品聚合平台廣泛連接電信運營商、互聯網公司、金融機構及其相關服務行業的豐富經驗，以及騰訊智影在AI技術方面的專業知識，共同開發具有創新性和影響力的AI數字人解決方案 , 深耕數字權益業務。

銀盛數惠旗下北京數惠科技公司，重點開發了以長效經驗為核心的與抖音、美團等頭部平台合作的生活服務運營體系，旨在幫助品牌商家的抖音運營能力從主打交易進階至長期經營。公司目前已成為海底撈、百果園、楠火鍋、爸爸糖等知名消費品牌的合作夥伴。作為抖音生活服務商+優質內容及流量業務合作方，北京數惠科技公司為客戶提供賬號運營、流量服務、達人服務、直播服務、視頻創意、培訓服務，以及品牌全案經營的代運營服務。

編輯：李勝君

海底撈（06862） 美團－W（03690） 抖音 元宇宙 新能源 電子商貿 銀盛數惠（03773） 人工智能 智慧城市
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