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【開心香港】科學園「開心香港」市集引10萬人感受創科熱潮

商業 11:00 2023/08/12

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香港科技園公司於8月4日至8月13日期間舉辦「開心香港」市集@科學園，活動至今錄得超過10萬人次入場，售出逾750份「開心香港」專屬餐飲。各項精彩活動融合創新科技，向大眾展示創科如何改變市民的日常生活，為全港市民注入正能量及活力。

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科技園公司響應特區政府聯同110多個合作夥伴舉行大型創科市集，透過精彩活動與市民分享本地的創科成果和喜悅。市集展示多種創新發明及創新製造產品，其中最暢銷的產品包括：應用於浴室、客廳的環保清潔用品、含天然生物酵素的洗衣珠、食品科技初創以虎堅果燕麥奶研製的多款甜點，均與市民生活息息相關。 

「開心香港」市集@科學園精彩活動包括：

  • 於創科市集體驗由園區公司提供，超過180款本地創新製造的科技產品；
  • 「笑Sing 發電站」收集市民的歡笑聲創作全城首支屬於全港市民的AI樂曲；
  • 「Smile Spot笑點」利用擴增實境技術（AR）捕捉人們歡樂的面孔；
  • 科學園內10間餐廳及6間食品科技公司推出「開心香港」專屬餐單；
  • 舉辦超過70場STEAM工作坊，培育下一代創科人才。

爐邊會談推動創新製造

為推動創新製造，科技園公司在「開心香港」市集@科學園期間舉辦了爐邊會談——Innofacturing Mixer，由創新園企業代表包括美時醫療、新發病毒診斷公司、聯泰行、綠芝園、ASPACE 香港衛星製造中心和普銳醫療，與200多名工業家分享他們在「香港創新、設計和製造」的經驗，激發創科產業的蓬勃發展。 

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士表示，高興能邀請到一眾創新工業家參與Innofacturing Mixer活動，攜手推動新型工業化發展。這些園區公司的創新製造產品同時於創科市集出售，充分反映出科技園公司對創新製造的願景及展示創新製造發展潛力。

姚慶良博士表示：「為配合《香港創新科技藍圖》中『新型工業化』的發展方向，『工業邨』已於2021年重新定位為『創新園』，利用園內的先進設備及基建，協助業界推動創新製造發展、把握創新科技應用的機遇，同時為香港帶來更多就業機會，促進多元經濟發展。」

【泰式通脹】泰國通脹率預測為1-2%東盟中最低

責任編輯：李智賢

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