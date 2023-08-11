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【著數優惠】麥當勞App下周限時優惠出爐 自選優惠券+ $21新餐肉炒蛋飽配飲品登場

理財智慧 17:54 2023/08/11

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今個星期，麥當勞App Value Monday第33週再送上獨家福利，會員可從6款優惠自由選擇1款之外，還有新餐肉炒蛋飽優惠登場，另外18件麥樂雞、醒晨超值選及下午茶優惠等亦有優惠。

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分　窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

下星期一（8月14日）至星期日（8月20日）期間，用戶只需打開麥當勞App並點擊「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從6款優惠券中自由選擇一款心水優惠券， 所選優惠券將於8月21日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 8月27日。6款優惠包括：「$32脆辣雞腿飽超值套餐」、「$33板燒雞腿飽超值套餐」、「選購指定超值套餐減$5」、「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$10兩件甜粟米批」及「$12雀巢®️美祿®️味麥旋風」。

【保你大】將錢放保險公司擁兩「極端功能」　即時現金功能＋遞延現金功能，詳見【下一頁

自選活動步驟（8月14日至8月20日）： 

1.下星期一（8月14日）至星期日（8月20日）期間，麥當勞App使用者只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動遊戲頁面， 

2.自行從6款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 

3.所選優惠券將於8月21日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 8月25日。

【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣，詳見【下一頁

按圖看優惠詳情：

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【夫妻財務】2個共同賬戶保夫妻關係 仲有一個留畀自己，詳見【下一頁

「18件麥樂雞套餐減$5 」優惠亦會繼續供應，可以一次過品嘗4款期間限定麥樂雞醬。而早晨時段有新餐肉系列驚喜優惠，包括「$21新餐肉炒蛋飽配飲品」。其他醒晨之選「$21 醒晨超值選」及「歎指定超值早晨套餐減$3」亦可供選購。下午茶時段亦有「$19魚柳飽配熱港式奶茶」及「$19脆香雞翼（2件） 配飲品」等優惠。

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撰文 : 陳美鳳

漢堡 麥當勞 著數優惠 漢堡 下午茶

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