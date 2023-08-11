X CEO：即將推出視像通話功能 朝馬斯克「萬物應用」方向發展

X（前稱Twitter）行政總裁Linda Yaccarino最近分享了該公司將Twitter更名為「X」的戰略舉措，這一舉措與馬斯克（Elon Musk）雄心勃勃的全方位平台願景不謀而合。

在接受CNBC訪問時，Yaccarino強調了馬斯克一直堅持的「X，萬物應用（X， the everything app）」概念，是如何成為這一轉變的基礎的。

自馬斯克收購Twitter以來，該平台經歷了重大的演變，推出了長影片內容、整合文章、增強創作者變現，以及即將推出的安全視像通話等功能。

「很快你就能視像通話，而無須向平台上的任何人提供你的電話號碼。」

Yaccarino還致力於應對馬斯克收購後，廣告商擔憂所帶來的挑戰。她希望通過加強內容控制、改進信任和安全機制等積極措施，重建廣告商的信心，使X成為一個對用戶和品牌都安全、有吸引力的平台，與馬斯克的總體願景保持一致。

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