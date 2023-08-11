  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

X CEO：即將推出視像通話功能 朝馬斯克「萬物應用」方向發展

環球政經 16:00 2023/08/11

分享：

分享：

X（前稱Twitter）行政總裁Linda Yaccarino最近分享了該公司將Twitter更名為「X」的戰略舉措，這一舉措與馬斯克（Elon Musk）雄心勃勃的全方位平台願景不謀而合。

在接受CNBC訪問時，Yaccarino強調了馬斯克一直堅持的「X，萬物應用（X， the everything app）」概念，是如何成為這一轉變的基礎的。

自馬斯克收購Twitter以來，該平台經歷了重大的演變，推出了長影片內容、整合文章、增強創作者變現，以及即將推出的安全視像通話等功能。

「很快你就能視像通話，而無須向平台上的任何人提供你的電話號碼。」

Yaccarino還致力於應對馬斯克收購後，廣告商擔憂所帶來的挑戰。她希望通過加強內容控制、改進信任和安全機制等積極措施，重建廣告商的信心，使X成為一個對用戶和品牌都安全、有吸引力的平台，與馬斯克的總體願景保持一致。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

網絡保安 人工智能 收購 概念 廣告 香港 Twitter 經濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款