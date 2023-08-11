【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心

IKEA 繼去年於尖沙咀開設規劃及訂購中心後，再進駐港島東於太古城中心開設佔地近14,000呎的規劃及訂購中心，為顧客提供全面家居規劃及收納方案，打造更舒適的理想家居。

【泰式通脹】泰國通脹率預測為1-2%東盟中最低

太古規劃及訂購中心在今日(8月11日)正式開幕，全新門店專為家居規劃及改變而設，店內有數百款產品可供選擇，並劃分不同示範區域及收納用品專區，展示客飯廳佈置、睡房佈置及各類家居擺設，為眾多家庭，特別是與兒童同住的家庭，針對性提供家居設計概念及貯物巧思。

宜家家居北亞區營運總監李超誠表示，期待更多港島東居民來到全新的規劃及訂購中心，選址太古城中心因其位處港島東住宅地帶的核心，是交通方便又舒適的地方，相信能夠以可負擔的價格，為各個家庭帶來最稱心的家品選擇，由梳化、收納用品，到床和時尚家飾都能在IKEA找到。

新店多個示範單位是根據港島東住宅佈局而設，從當區居民的生活習慣作考量，貼心照顧他們的需要，整合出最適宜的空間改造方案。與尖沙咀店一樣，太古新店繼續設有「可持續發展」專區，區內數百傢俬及產品均符合綠色低碳和可持續發展概念。

新開幕期間，IKEA「巨大化」吉祥物將會坐鎮太古新店外圍商場的不同角落，顧客凡於新店開張指定期內作指定金額消費，即可參與限定夾公仔活動，並有機會獲得豐富禮品。

【開心購物節】香港開心購物節最後一擊大送總值200萬元保健產品

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。