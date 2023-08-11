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日本傳年底起草電動車稅收優惠政策 明年4月實行

環球政經 18:00 2023/08/11

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據《日經》報道，日本計劃從2024年4月起對國產電動汽車（EV）電池和半導體實行稅收優惠政策。

此舉旨在加強經濟安全，鼓勵企業將生產從中國轉移到日本，類似於美國和歐盟所做的舉措。

市場預計日本經濟產業省將針對具有戰略意義的項目提出減稅建議，該計劃將類似於美國的《2022年降低通脹法》。

通過降低基於電池和芯片產量的企業稅，日本旨在支持其能源轉型並增強供應鏈的彈性。

此外，日本還採取了一些措施，如為芯片製造商在國內建廠提供補貼，以及頒布《經濟安全保障推進法》以保障關鍵商品的供應鏈。

稅收激勵計劃的具體內容將由該省在今年年底前起草，稅法修訂通常在12月達成政治協議後的春季進行。

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撰文 : 林斯凱

汽車 補貼 晶片 經濟 歐盟 日本 通脹

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