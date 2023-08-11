▲ 【西甲直播】Now TV：取得未來3季西班牙甲組足球聯賽香港播映權

香港電訊 （06823） 宣布，旗下NowTV與西班牙甲組足球聯賽 （LALIGA EA Sports） 達成協議，取得在香港未來三個賽季的播映權。

NowTV稱，由現時至2025/26年賽季，將繼續每季播放全部 380 場西甲的賽事，球迷可以繼續觀看包括巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會及西維爾等勁旅的演出。球迷亦可在Now TV頻道632收看LALIGA TV，獨家收看最新消息、精華片段、訪問、及前球員和記者提供的賽事分析等。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，很高興未來三季繼續播放西甲的賽事，為觀眾呈獻頂級的歐洲聯賽和盃賽，鞏固Now TV 作為「體育之家」的地位。除了國際體育盛事，Now TV亦會推出最新的環球娛樂節目，包括賣座電影及獲獎節目等，務求為觀眾帶來更多精彩及多元化的內容。

Now TV表示，將重新推出「一齊睇」功能，球迷可以透過「Now隨身睇」流動應用程式或網頁版邀請最多三位身處於不同地點的朋友或家人於同一畫面同步收看西甲的賽事。

Now TV客戶亦可透過「Now 隨身睇」應用程式同步收看直播賽事，或於賽後利用 Now TV 自選服務重溫精彩時刻。Now E的訂戶亦可收看西甲的直播賽事及賽事重溫。

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編輯：李哲毅