兩內地生網上睇樓3小時　1.38萬月租NOVO LAND兩房

踏入暑假租賃旺季，再配合通關效應下，內地學生、專才湧港，為租賃市場進一步帶來支持，其中本月首11日，屯門區已錄超過200宗租賃成交。

中原地產鍾宏遠表示，屯門NOVO LAND 1A期1座高層B室，實用面積419平方呎，兩房間隔，向東，日前以1.38萬元獲承租，實用呎租約33元。代理透露，租客為兩名嶺南大學內地生，將於9月來港開學，日前透過網上睇樓，並於3小時內極速零議價承租上址。

資料顯示，業主於2022年8月以655.23萬元以一手買入上址，以月租1.38萬元，現租出可享約2.5厘租金回報。

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