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【惠理業績】惠理集團上半年轉賺490萬　資產管理規模略降1.9%

股市 17:56 2023/08/11

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【惠理業績】惠理集團上半年轉賺490萬　資產管理規模略降1.9%

惠理集團 （00806） 公布中期業績，收益總額2.77億元，按年跌16.6%；經營虧損約300萬元，按年收窄93.3%；純利490萬元，去年同期蝕4.29億元；每股賺0.3仙，不派中期息。

惠理集團半年管理費收入約2.46億元，按年跌20.0%，其內無錄得表現費。惠理集團指，上半年轉賺主要是自有資金投資的投資虧損減少，以及開支總額減少。

惠理截至6月底資產管理規模為60.29億美元，按年跌1.9%，下降主要由於贖回淨額6,100萬美元，但基金上半年錄得正回報800萬美元。管理基金的資產加權平均回報於上半年上升0.2%，當中，惠理高息股票基金上升8.3%，及惠理大中華高收益債券基金上升4.2%，及惠理價值基金下降2.5%。

惠理指出，上半年全球金融市場動盪，期內出現歐美銀行業危機等全新不明朗事件，導致銀行系統出現資金流動性問題，同時，西方經濟體的通脹及衰退風險仍然是投資者的主要擔憂因素。

惠理提到，儘管該等不明朗因素影響亞洲市場，區內經濟仍有足夠韌性應對，受區內強勁的內需所支撐，南亞市場繼續保持穩健。與此同時，人工智能投資不斷增長亦推動屬於科技密集市場的韓國及台灣向前發展；過往數月，國家後疫情經濟復甦乏力，投資者信心減弱，導致中國市場出現波動。

惠理稱，亞洲於中短期內仍可能面臨不明朗因素，基於長期趨勢預測，對亞洲地區的長期前景依然樂觀，已作好部署，把握該市場所帶來的長期機遇。

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編輯：李哲毅

港股 惠理集團（00806）
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