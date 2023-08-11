【職場熱話】 38歲男花4萬讀會計副學位後無人請 網民：你沒有經驗但讀到碩士也沒用

人到中年想要轉行，不免花大量的時間和金錢再培訓或學習，但付出後的回報未必能如理想。有網民在網上討論區發文，指自己38歲，曾做文員和炒散，想轉做會計，更為此讀書取得學歷，但當他找工作卻都沒有回音，樓主感心灰意冷亦認為很浪費，便詢問網民意見。有網民認為樓主可選擇到小型公司做，因為普遍要求不高，又建議樓主不應強求，應考慮轉工。

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有網民指「沒年輕人肯做小型本地公司，應該會請你」、「大公司，工資高，要求高；小公司，工資低，要求不高」、「商業會計是供過於求」、「中學、大學、國際學校、大專、NGO的會計也可以有3萬月薪」、「現在滿街大學生，學歷已經貶了值，很多人沒有讀大學一樣找很多錢」，亦有網民指「我請個有10年經驗的中年女性也是1.4萬一個月」、「很難相信38歲有會計學位，會找不到小型本地公司審計員的工作。」另有網民指「轉行最好在30歲前決定，否則也不要晚過35歲，樓主的黃金時機已過，其實你當初試了幾份都不成功，就不應該繼續『磨爛席』。」

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有網民表示「會計、審計這行是計經驗年資來算工資的」，續指「你沒有經驗但讀到碩士也沒用」、「學歷高不過是給你更多條件，但不代表你的人可獨當一面」，建議樓主「做核數助理吧，不太糟糕的話也一年至年半可以升職一級，而且現在審計很缺人」，但有人認為「審計很辛苦，工資又低，要求又要高，不如轉其他用到會計知識的行業。」

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有人建議樓主儲經驗再開公司，「可以做本地公司，出路好很多，還可以儲客開會計公司，再考牌執業，或會被中小企業賞識跳槽」、「在小公司做，學會怎樣處理全盤帳目，尤其如何在老闆層面及稅局取得平衡，即做到盤數賺，老闆又可以交少稅或不交稅，有這些經驗后，可以為儲客開會計公司鋪路。」亦有網民勸樓主轉業，「會計行業很少請男生，還是文員職位」、「男生找文職困難，港鐵站務主任肯請男生，但但工作沒有上位空間，也難以跳槽」、「考政府助理文書主任」、「如果有會考5科合格，建議報考港鐵站務主任、空中服務員、機場地勤、銀行職員。」

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