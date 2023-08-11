馬斯克拍賣數百件Twitter物品 包括經典藍鳥標誌

富豪馬斯克（Elon Musk）數周前將名下社交平台由Twitter易名為X，周四（10日）更宣布將於下月拍賣數百件與Twitter相關的物品，包括Twitter經典的藍鳥標誌。

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拍賣活動名為「重塑Twitter品牌：在線拍賣紀念品、藝術品、辦公資產等物！」（Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!），定於9月12日舉行。

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據拍賣行Heritage Global Partners指，今次共有584件拍賣品，每件底價為25美元（約195港元）。

這批拍賣品包括Twitter大樓的大型藍鳥標誌、咖啡枱、DJ枱、巨型鳥籠梳化和足夠一隊樂隊使用的樂器。

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另外，曾於Twitter風靡一時的幾幅油畫也會用於拍賣，包括2012年時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）成功連任時與妻子米歇爾（Michelle Obama）相擁的紀念油畫。

另一幅則為重現美國名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）於2014年奧斯卡典禮與眾星自拍畫面的油畫。

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責任編輯：鄭錦玲