▲ 【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園 楊惠妍再道歉 股價創海嘯後14年低位

碧桂園 （02007） 陷入債務危機，繼集團發布盈警，講述目前的經營困難後，股價低見0.89元，創2009年金融海嘯後的14年低位，股價較2018年14.268元高位累瀉93.8%。自盈警報告指管理層進行了深刻的反思後，碧桂園董事局主席楊惠妍及總裁莫斌在微信公眾號再發布公告致歉。

公告以《管理層致歉：化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》為題，並指出「面對眼前這份不滿意的答卷，我們感到非常內疚，不管有多少理由，確實是我們自己做得不夠好。痛定思痛、吸取教訓的同時，我們還是要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利」。

公告又指，碧桂園將在「一體兩翼」的新戰略格局下，以市場為導向，積極探索房地產新發展模式，努力實現高質量可持續發展。

文章指，面對創辦以來的最大困難，集團堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。管理層指，請給公司一些時間，「我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園」。

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編輯：袁諾曦