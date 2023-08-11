  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位

股市 18:17 2023/08/11

分享：

分享：

【碧桂園2007】資金狂掟碧桂園　楊惠妍再道歉　股價創海嘯後14年低位

碧桂園 （02007） 陷入債務危機，繼集團發布盈警，講述目前的經營困難後，股價低見0.89元，創2009年金融海嘯後的14年低位，股價較2018年14.268元高位累瀉93.8%。自盈警報告指管理層進行了深刻的反思後，碧桂園董事局主席楊惠妍及總裁莫斌在微信公眾號再發布公告致歉。

公告以《管理層致歉：化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》為題，並指出「面對眼前這份不滿意的答卷，我們感到非常內疚，不管有多少理由，確實是我們自己做得不夠好。痛定思痛、吸取教訓的同時，我們還是要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利」。

公告又指，碧桂園將在「一體兩翼」的新戰略格局下，以市場為導向，積極探索房地產新發展模式，努力實現高質量可持續發展。

文章指，面對創辦以來的最大困難，集團堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。管理層指，請給公司一些時間，「我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法

【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整　近期啟動相關程序

編輯：袁諾曦

港股 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

下一篇文章

【西甲直播】Now TV：取得未來3季西班牙甲組足球聯賽香港播映權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近72億元大手買指數ETF　恒指夜期跌135點失萬九關（不斷更新）
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【美股盤前】美債息升穿4.1厘　道指期貨升14點、納指期貨跌30點（不斷更新）
【美股盤前】美債息升穿4.1厘　道指期貨升14點、納指期貨跌30點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款