【職場熱話】30歲銀行後勤因公司不加薪想轉工 網民：顧客服務員很難叫到2.5萬

在職場打滾到30歲，可能會想要追求新的挑戰和發展，以得到更高的職位和薪酬。有網民在網上討論區發文，指自己30歲，在銀行做後勤辦公室的顧客服務員，同時亦在讀書，他收到消息公司今年不會加人工因以想要轉行，便詢問網民應什麼時候轉工，等自己拿到學位再轉能否開價更高。不少網民都支持樓主找到下一份工或讀完書再轉工，又指以樓主的職位轉工也未必可以月薪過2.5萬。

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大多網民都支持樓主轉工，「轉了，魚不過塘不胖的」、「邊做邊找，只要不是裸辭也沒什麼問題」、「找到工資超過現在那份工的就轉，打工是為了錢」、「讀完學位再轉，現在銀行轉工不容易」、「30歲正是黃金時間，外面很多工作機會」、「不贊成裸辭，真有找到好路數，賠一個月工錢給公司即走更好。」但有網民表示現在轉工要更謹慎「兩年前你喜歡怎麼就怎麼，現在的話，要是找得到工作你也可以轉。」

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亦有網民表示「如果現時的工作可以讓你安心讀書，不用加太多班，我建議讀完學位才轉，半年很快過的。萬一新工很困身，會影響你讀書。」雖然有網民認為樓主的積蓄足以過一段日子，「60萬你要非常節省，應該都捱到幾年的，不過是說夠一個人生活，但有網民認為「這個時勢，有600萬也危險。」

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至於樓主問持學位轉工並叫價2.5萬，網民則回應「合不合理在於有幾年工作經驗，而還有行業、部門、讀哪科等等」、「你把履歷表發送出去，寫上期望薪金，有人找你面試便是合理」、「現在的市場要轉工不容易， 讀完再說吧。」又有網民指「有學位這麼厲害，叫3萬都很多人要」、「銀行業轉工應該可以有20至30%升幅」

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但有網民指「後勤辦公室的顧客服務員很普通而已，叫價應該高不到哪裡」、「顧客服務員很難叫到2.5萬，因為太多人做這行，經濟效益又不夠其他職位高」「銀行的話，多轉幾次吧。但以你的案例，一下跳上2.5萬比較難，除非你會轉做銷售。」有網民建議「樓主轉做反洗錢或客戶身分審查，這兩個職位一定有2.5萬，全行都缺人。

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