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【港元定存】1年港元定存最高4.5厘 輕鬆賺息逾22萬元

一圖看懂 17:53 2023/08/11

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大小行皆窺伺銀債逾百億元退款

1個月港元拆息跌穿5厘，3連挫後僅4.7厘。全周有9間銀行加港元定期存款息，較上周14行鬥加為少，市料業界普遍暫休戰留力，及至下周再重新出擊，瞄準銀債逾百億元退款的商機。

8月踏入第2周，有14間銀行調整定存息，當中花旗逆市獨減；另有4行加減不一，例如匯立及星展短減長加，建行亞洲卻短加長減，大眾銀行例牌又加又減頻密調整。

■中銀、渣打、東亞、信銀國際擬推銀債退款優惠 搶攻171億元向隅資金

銀債約171.8億元的向隅資金將於下周五（18日）退還，市料屆時銀行再出擊搶攻；而4間大小銀行已率先表態，擬推退款優惠，除了渣打香港（02888）、東亞（00023）及信銀國際外，再者，中銀香港（02388）將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

■招商永隆勁加門檻450萬元 建行亞洲上調入場費400萬元 才享最高特惠息

本周的定存市況有兩大焦點，分別為︰

（1）再有大行參戰：恒生(00011)於8月首度加息，調高半年期年息0.2厘至3.5厘，但似乎追落後，新息率在4大行中仍是最低；而上周3間發鈔行已輪流加，渣打更連續兩周加牌價息率。

（2）中小行鬥「加辣」：招商永隆自大半年以來再加息，勁加1年0.6厘至4.5厘；惟把起始金額從50萬元大幅上調450萬元、至500萬元才享最高息。同樣，建行亞洲短加長減，勁加1個月0.25厘至4.35厘，卻把門檻由100萬元勁升400萬元、至500萬元；若少於500萬元，相同存期只有4.15厘。

本周有變化的定存息*

銀行定期存款息率(厘)
1個月2個月3個月6個月1年
渣打  3.4(+0.1)  
恒生   3.5(+0.2) 
花旗  3.63(-0.28)  
大眾    3.9(-0.1)
富融  4(+0.2)  
信銀國際    4.1(+0.35)
華僑    4.15(截止期延至8月15日)
集友  4.2(+0.1)4.2(+0.1) 
交銀香港  4.3(+0.05)  
星展 3(-0.5) 4.35(+0.05) 
匯立 2(-2)  4.3(+0.2)
建行亞洲4.35(+0.25)  3.65(-0.1) 
招商永隆    4.5(+0.6)
工銀亞洲  98天4.5(+0.2)  
大新  4.7(全新VIP客)  
註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

■招商永隆1年享4.5厘  大戶存500萬賺息22.5萬

綜觀高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月：眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶(包括港人及訪港旅客)，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底

半年：大眾財務及招商永隆4.5厘
1年：大眾財務及招商永隆4.5厘
兩年：Mox Bank 4.2厘

單看1年期，大眾財務的入場費為50萬元；以招商永隆的起存額500萬元計，大戶全期穩袋22.5萬元利息。

點擊圖片放大

■4大行輪流出招 恒生追落後加半年期至3.5厘 渣打連續兩周加息

此外，論盡大行的息王爭霸戰，繼上周3大發鈔行先後鬥加牌價息率，本周恒生終於出手，提高3個月份行及電話渠道開立的年息0.2厘至3.5厘，但維持網上理財相同存期4.1厘；又上調半年0.2厘至3.5厘，網上及分行的年息相同。

這是繼7月12日勁加網上3個月年息0.8厘至4.1厘以來，恒生相隔1個月再出手；而渣打更連續兩周出擊加牌價息。

至於早前市傳滙豐(HSBC)向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港(02888)加3個月及半年至4.2厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選貴客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘為同期創新高息率，1年4.2厘。惟未悉上述超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行：

7天：滙豐、中銀及渣打10厘

3個月：恒生4.1厘
滙豐3.5厘
中銀及渣打3.4厘

半年期：渣打3.8厘
滙豐及中銀3.6厘
恒生3.5厘

1年期：中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

■渣打指美國加息近尾聲  CPI公布後市料儲局9月加0.25厘僅11%

展望後市，港息受美息及美滙左右。 渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，美國核心通脹按年升幅放緩至 4.7%，為2021年10月以來最低；按月則穩定在 0.2%。整體通脹按年上升 3.2%，低於 3.3% 的預期。

陳正犖提醒，未來幾個月，市場需要留意通脹按月變動，以判斷回落趨勢會否有暗湧。如果核心消費物價指數按月上升速度低於0.2%，或可避免當基數效應消退時，核心消費者物價指數按年升幅反彈。例如以按月0.1%的常速增長，核心通脹率預計將在2024年3月之前降至聯儲局2%的目標。這將為聯儲局轉向減息提供空間，特別是屆時如果經濟進一步轉弱。相反如果按月升幅高於0.2%，核心通脹率按年升幅可能在第四季反彈。

陳正犖補充，通脹數據公布後，市場預計聯儲局 9 月政策會議加息 25 個基點可能性僅 11%，近9成料按兵不動；渣打繼續維持預測加息周期已接近尾聲，數據顯示美國的額外儲蓄已從2到2.5萬億美元的高位，降至5,000億到1萬億美元，這些支持消費的額外子彈預計或在明年初用完，美國經濟明年上半年仍面臨衰退風險。短期內美國10年期債息或於3.75厘至4厘附近上落，未來12個月則有機會回落至3厘至3.25厘。

陳正犖預計，美滙指數短綫或上試近期阻力位102.8；倘未能突破，或續於100到103區間上落，中綫走弱預測不變，未來12個月內或跌至97.6水平。

 
■匯立存息勁玩過山車 狠劈半年期兩厘 卻提高1年0.2厘至4.3厘

那邊廂，檢視虛銀，本周兩行調息，工銀亞洲、騰訊(00700)及港交所(00388)有份虛擬銀行富融(Fusion Bank)提升3個月0.2厘，至重返4厘；但不敵對手眾安的破頂息。TOM集團(02383)有份虛銀匯立(WeLaB Bank)的存息勁玩過山車，把半年期從4厘急劈兩厘，恍如「深水炸彈」，新息率報兩厘；卻上調9個月0.3厘至4.3厘。

虛銀長短息王：
1個月：平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)3.8厘

3個月：眾安6.6厘迎新獎賞

4個月：PAOB4.2厘

半年期：富融、PAOB及Mox4.2厘

9個月：匯立4.3厘

1年期：Mox4.4厘，險勝匯立的4.3厘，跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米(01810)有份虛銀天星(AirStar Bank)的3.1厘，眾安的3.01厘、富融的3厘。

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

那邊廂，星展轉戰線谷活期息。星展e$aver 8月份推出活期存款優惠，新客享5厘息及高達46,600元現金獎賞；現有特選客戶享4.7厘息。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

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