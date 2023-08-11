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【玄人‧峰語@iM網欄】術數基本法 甚麼是「真太陽時」？

名人薈萃 19:11 2023/08/11

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如果稍有研究命理的人，都會聽過算命要用「真太陽時」那麼真太陽時究竟是甚麼概念？

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所謂「真太陽時」，是指太陽相對於地球上某一地處的視角，古人推算時間用的是日晷，依日照在竹杆的影子長短來判斷在那一個時辰，也就是依太陽高度跟方位推算出的地方太陽時間。後來隨著天文學的發展，後人發現地球圍繞太陽的軌道其實不是正圓形而是橢圓形，因此地球於四季不同的時間，有些時間會較接近太陽，有的時間會遠離太陽，因而出現「近日點」和「遠日點」之說（地球大約在每年的1月3日最接近太陽，而在7月4日左右離太陽最遠）。再者，地球相對於太陽的自轉週期其實並平均，一年之內有時快，有時慢，但因應國家們為了統一時間的計算法，就假設地球圍繞太陽的軌道是圓形的，然後將地球劃分為24個時區，每個時區15度，相差一個小時，所以我們日常使用的時間叫做「平太陽時」。

「平太陽時」是一個時間上的概念，但實際上與古人以太陽光決定那一個時辰跟現在的概念是不一的。此外，「平太陽時」的使用的時間是跟真實情況有所落差，例如一些國家幅員很廣，一個國家可以橫跨幾個時區，但因家為了行政方便會統一全國的時間；又有的國家會使用夏令、冬令時間節約時間，這種「人為」的時間被人認為扭曲了真正的太陽與地球於時間上的關係。

另外，另一個解釋「真太陽時」是計算陽光到達到球的時間。大家都知道太陽與地球之間的距離長達1億5000萬公里，以光的速度大約為每秒30萬公里計算，太陽光如以這一秒開始發光，它這一刻的光大概8分20秒會到來地球 。問題是，這個是假設性的計算，當中還有很多太空干擾、地球與太陽距離等因素沒有計算在內。不過，仍有不少此算命師會追求計算真太陽時來決定出身嬰孩的真正時辰。

如果大家仍記得我第一期在本欄開筆時，開宗明義已指出算命是一套「科學」，科學不等同於尋求絕對無誤的事實，而是針對某種事物局部的研究，由假設、實驗、求證而得到結果，而這個結果，只是接近真理，而非一成不變，也是用來套用其他範疇上運用。故此，我們幫人算命，嚴格而言也沒可能尋求到一個準確無誤的時間，只能用一個「時間區間」(TIME RANGE)，也即是時辰。心水清的讀者都知道，如果搞一大輪功夫後，計出的時間是早上9:50分或10:45分之分野，它們都其實是處於同一個時辰，我們有必要這樣做嗎？

不過，既然有人提出「真太陽時」的理論套用在命理之上，一定有其原因，那麼我們留待下集再探討。

後記：有些讀者看完我的文章想多作交流，為了方便溝通，大家有問題及指教，可電郵至keifungfortune@gmail.com

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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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