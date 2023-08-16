【跟錢家學理財@iM網欄】身處數碼世代 保護個人財產有法

隨着近年數碼科技急速發展，許多日常活動，包括購物、通訊、學習甚至財務管理，都可以透過互聯網進行。在電腦或手機上按下指令看似簡單，但當中可涉及更高層次的數碼科技知識和技能。在現今數碼化世代，我們更需要學懂財務管理，方能走得更遠。以下三個技巧，讓你更好認識數碼金融領域。

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1. 網購投資要Fact-check

不論一般購物或投資，只要在互聯網、社交媒體或即時通訊群組搜尋一下，就能輕易找到海量資訊。在付款或作任何投資決定前，請仔細考慮信息來源是否可靠和準確。自己投資要自己做研究，查看公司財務報表、年度報告等第一手資料，是十分重要的一環。切忌被社交媒體上所謂的「投資大師」意見左右投資決定。

2. 留意騙徒最新手法

騙徒手法層出不窮。釣魚電郵、偽短信、假冒公職、銀行或企業人員詐騙等騙案，每天都在發生。就算騙案手法萬變不離其宗，它們就是老是常出現。 2023年首5個月，香港共錄得超過1,600宗投資騙案，較2022年同期上升56%，涉及的損失金額高達9.4億元。為避免落入騙局，要耳聽八方，多留意新聞及騙徒最新手法。提防回報高得不切實際的投資計劃，定期更新防毒軟件，並小心處理所有在網上分享的資訊。另外，年長人士較容易成為騙徒目標，所以不時要提醒父母/祖父母或年長的親戚小心防範陌生人的來電或短信。

3. 享受數碼化帶來成果

數碼科技發展迅速，讓我們在不同財務範疇，更輕鬆應對。很多人都習慣使用金融應用程式，向朋友及家人付款，或進行轉帳至其他銀行戶口，省下不少在銀行或提款機排隊等候時間。至於個人理財及改善財務狀況，不妨使用投委會免費提供的理財工具及投委會收支管家，助你隨時隨地管理財務。

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作者_投委會錢生簡介： 投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。 投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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