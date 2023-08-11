  • 28°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績速報】金沙半年轉盈賺1.75億美元 不派中期息 娛樂場淨收益激增2.8倍

股樓投資 18:22 2023/08/11

分享：

分享：

金沙中國（01928）公布，截至今年6月底止，半年盈利1.75億元（美元，下同），成功扭虧為盈，去年同期虧損7.6億元；淨收益為28.96億元，按年增長2.2倍；經調整物業EBITDA為9.4億元，去年同期虧損為1.2億美元。不派發中期息。

按業務淨收益分布，娛樂場淨收益為21.6億元，按年增長2.8倍，佔比74.6%；客房淨收益3.4億元，按年升2.4倍；購物中心淨收益2.2億元，按年升16.1%；餐飲淨收益1億元，按年升1.8倍；會議、渡輪、零售及其他淨收益6,800萬元，按年升2.6倍。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4
點擊圖片放大

期內金沙旗下多家酒店的入住率也有明顯改善，威尼斯人及澳門金沙上半年入住率達90.4%及92.8%，去年同期則只有39.9%及56.9%；倫敦人、巴黎人及百利宮入住率分別是64.1%、87.9%及75.7%。

截至6月底止，集團擁有強勁的資產負債表及充足的流動資金﹐包括現金及現金等價物總額12.3億元以及2018年SCL信貸融資項下可供動用的借款額17.4億元。集團成功將2018年SCL信貸融資期限從2023年7月31日延長至2025年7月31日。集團指能夠支持持續經營業務、履行批給合同項下的義務及承擔以及完成進行中的主要建設項目。

同場加映】【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【同場加映】【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
金沙中國有限公司（01928） EBITDA 酒店 市場動向 港股

上一篇文章

兩內地生網上睇樓3小時　1.38萬月租NOVO LAND兩房

下一篇文章

日本傳年底起草電動車稅收優惠政策 明年4月實行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款