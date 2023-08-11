【業績速報】金沙半年轉盈賺1.75億美元 不派中期息 娛樂場淨收益激增2.8倍

金沙中國（01928）公布，截至今年6月底止，半年盈利1.75億元（美元，下同），成功扭虧為盈，去年同期虧損7.6億元；淨收益為28.96億元，按年增長2.2倍；經調整物業EBITDA為9.4億元，去年同期虧損為1.2億美元。不派發中期息。

按業務淨收益分布，娛樂場淨收益為21.6億元，按年增長2.8倍，佔比74.6%；客房淨收益3.4億元，按年升2.4倍；購物中心淨收益2.2億元，按年升16.1%；餐飲淨收益1億元，按年升1.8倍；會議、渡輪、零售及其他淨收益6,800萬元，按年升2.6倍。

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期內金沙旗下多家酒店的入住率也有明顯改善，威尼斯人及澳門金沙上半年入住率達90.4%及92.8%，去年同期則只有39.9%及56.9%；倫敦人、巴黎人及百利宮入住率分別是64.1%、87.9%及75.7%。

截至6月底止，集團擁有強勁的資產負債表及充足的流動資金﹐包括現金及現金等價物總額12.3億元以及2018年SCL信貸融資項下可供動用的借款額17.4億元。集團成功將2018年SCL信貸融資期限從2023年7月31日延長至2025年7月31日。集團指能夠支持持續經營業務、履行批給合同項下的義務及承擔以及完成進行中的主要建設項目。

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記者：李兆明