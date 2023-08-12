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【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十一 酒米之王 山田錦

名人薈萃 06:00 2023/08/12

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是時候介紹由富久千代酒造釀造的最後一款純米吟釀—「鍋島 純米吟釀 山田錦」，被稱為「傳說中的純米吟釀」，順帶一提整個純米吟釀系列就只有赤磐雄町和山田錦有推出生酒。

同場加映：【青姐話】困難多得很  資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

很多人都知道山田錦是「酒米之王」，但卻只有少數人知道這種酒米的歷史，今天就介紹一下。山田錦特點是米粒大而重、心白比率高、蛋白質和脂肪含量低、水溶性好等，是典型的「酒造好適米」！山田錦釀造出來的清酒具有優良的香氣和味道，而且質地細膩和醇厚。除此之外，山田錦適合製麴，可以製作出品質優良的麴。早在1923年，山田錦誕生在兵庫縣的兵庫縣農業實驗站，即是兵庫縣立農林水産技術中心，以「山田穗」和「短稈渡船」進行了首次雜交而培育出來。

1928年開始了產地適應性試驗，即是現在的酒米試驗區，直至1936年才正式命名為「山田錦」，「山田」取自母方「山田穗」，命名時普遍使用「錦」作為水稻品種名。自此山田錦成為兵庫縣主力推薦米種，及後更推廣至日本全國廣泛種植，但仍以兵庫縣為主要產地，佔全國產量約八成。

富久千代酒造旗下品牌鍋島有不少清酒採用了山田錦釀造，包括大名鼎鼎的鍋島 大吟釀、鍋島 純米吟釀、裏鍋島、鍋島 純米大吟釀 雫取 、鍋島 Classic 特別純米酒、鍋島 純米大吟釀 35%、和鍋島 純米大吟釀 吉川産山田錦，看一看這個陣容，都是他們最頂尖的清酒，可見酒米之王非同凡響！事實上，很多知名的日本酒釀造廠都使用山田錦來釀造他們的招牌產品，可見山田錦對日本酒文化和市場具有重要意義！

點擊圖片放大

 

  • 富久千代酒造有限会社
  • 地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
  • 電話：0954-62-3727
  • 官網：https://nabeshima.biz/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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