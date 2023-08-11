【互聯互通】中證監、港證監會：大宗交易納入互聯互通達成共識　據悉有望年內推

▲ 【互聯互通】中證監、港證監會：就推動大宗交易納入互聯互通達成共識 正式推出日期待定

中證監、香港證監會宣布，為進一步深化內地與香港股票市場交易互聯互通機制，豐富交易方式，提升交易便利度，促進兩地資本市場共同發展，就推動大宗交易（非自動對盤交易）納入互聯互通機制達成共識。

此舉意味境外投資者通過滬股通、深股通參與上交所、深交所的大宗交易，境內投資者也可通過港股通參與香港聯交所非自動對盤交易。通過滬股通和深股通進行的大宗交易以及通過港股通進行的非自動對盤交易將同步開通。

中證監、香港證監會稱，下一將指導兩地交易所及結算機構做好大宗交易（非自動對盤交易）涉及的業務、技術和監管安排的研究，充分徵求市場意見，制定實施方案。實施細節和正式推出日期將由兩地交易所另行公佈。

據悉，互聯互通下的大宗交易有望年內正式推出。

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編輯：李哲毅