【銀債2023】 專家教老友記銀債退款 3大穩中求勝好出路

▲ 下周五171億元銀債向隅錢將退還給耆英

下周五（8月18日）涉資約171.8億元的銀色債券向隅退款，將退還給老友記，專家建議3大穩中求勝替代品，銀絲族不妨趁閒資回籠前的1周空窗期，先做功課，為養老錢尋覓好出路，包括︰

(1)攻守兼備高息股：

凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁譚美琪首選3隻財息兼收股，建議現價宜分注收集：

* 中移動(00941)目標價76元：着力打造的數字化轉型收入增長見成效，營收結構更加均衡穩健，可持續增長動能得到提升。隨着資本支出適度增長，淨利潤率料可穩步向上。公司重視股東回報率，承諾3年將派息率提升至70%，彭博預期今明兩年股息率可分別達到7.5厘及8.3厘，屬同業中最高。中移動增長能見度高及派息吸引，且防守性強，可作收息之用。

■專家薦有升有息穩健股：滙豐、中移動、宏利、中國銀行上榜

* 滙豐(00005)目標價80元：滙豐第二季業績繼續表現出強勢，季度收入167.1億美元，按年增長36.5%，不論是利息或非利息收入皆超過3成增長。今年上半年以年率計的平均有形股本回報率為22.4%，去年上半年則為10.6%。滙豐已宣布派發第二次股息每股0.1美元，並擬展開最多達20億美元的股份回購。近日港股再趨波動，業績理想而派息吸引的股份，有機會吸引資金流入。

*宏利金融 (00945)目標價175元：上半年收入淨額24.31億加元，按年升62.8%；核心盈利31.68億加元，按年升8.5%。年初至今已回購1.8%的普通股，疊加核心盈利上升，帶動第二季普通股的股東資金核心回報率急升，上半年核心回報率15.2%，高過去年同期的14.5%。至於新造業務價值總額10.94億加元，按年增長6.8%。

公司第二季錄得強勁的營銷業績，香港方面，APE銷售額急增一倍，反映自通關後受惠內地訪客回歸等，經紀及銀保渠道的銷售額均錄得強勁增長。此外，全球財富與資產管理業務錄得22億加元的淨流入，而核心EBITDA利潤率也按季上升2.2個百分點至24.6%。董事會宣布每股普通股派發0.365加元中期股息，過去幾年宏利全年股息皆有上升，復添股份回購，屬於穩定收息股。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安有兩大心水股，分別為：滙控預期息率8厘，今明兩年派息比率50%；且有股份回購刺激。

*中國銀行(03988)預期息率 9厘：扣除股息稅仍約有8厘，市盈率約3.5倍 ，而不良貸款率呈下降趨勢，房地產企業貸款佔總貸款金額少於5%。

■港元貨幣基金+派息債券產品啱防守族

(2)派息高穩陣零售基金：

譚美琪認為，高息的穩陣零售基金也適合防守族，畢竟美國進取加息令債券投資的收益率大升，零售基金中，相對風險較低的包括貨幣市場基金，及投資評級佔比較多的債券基金。

*泰康開泰港元貨幣基金：組合到期收益率為4.9厘，是近年罕現的高水平；貨幣市場基金在全球吸引不少熱錢，整體資產規模處於歷史新高。

*PIMCO環球投資級別債券基金：收益率達6.16厘，投資評級債券產品的平均利息趨升；然而，所持債券的年期偏長，若聯儲局再大幅加息，或不利基金價格。

譚美琪補充，零售基金不會鎖死資金，何況購入金額一般不設上限；可是，基金風險較銀債高，銀齡人士須細心了解箇中細節。

■港元、人民幣、美元定存最高息20厘 遠勝銀債墊底息5厘

(3) 定期存款：

*港元定期存款高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

滙豐上述高息較啱密密炒的「缸湖」中人，未必適合銀絲族，可參詳次選高息，工銀亞洲1個月享8厘，手機e開戶，同時開立全新理財及投資帳戶，門檻1,000元；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底。

3個月：眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘，新客獲現有存戶邀請推廣碼成功開戶，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，公司指賺息800元；優惠至8月底

半年：招商永隆及大眾財務4.5厘

1年：招商永隆及大眾財務4.5厘

兩年：Mox Bank4.2厘

■美元、人民幣定存涉滙兌風險 慎防賺息蝕滙

*美元定存：

7天：建行亞洲20厘

1個月：富邦5.38厘

3個月：創興及富邦5.1厘

半年期：富邦5.1厘

1年：富邦5.1厘

兩年：招商永隆3.7厘

*人民幣定存：

7天：建行亞洲20厘

1個月：花旗5厘

3個月：富邦2.3厘

半年期：集友及富邦2.4厘

1年期：富邦2.6厘

兩年：招商永隆2.5厘

惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

