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名日‧九肚山錄獨立屋撻訂　21年2420.5萬入市　現料損一成訂金離場　

股樓投資 17:21 2023/08/11

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就在油塘新盤親海駅II銷售前夕，同屬長實旗下的沙田豪宅盤名日‧九肚山錄撻訂個案，屋苑21號獨立屋，樓高2層連天台，實用面積891平方呎。洋房於2021年4月首次沽出，當時成交價為2,420.5萬元，呎價約27,166元。惟根據成交記錄冊顯示，單位於8月11日終止交易。

據了解，該樓盤成交期達300天，在簽訂臨時買賣合約後，每60天要支付一次為售價1%的訂金。即買家除了在簽訂臨時買賣合約當日支付了5%訂金後，還在300天内支付了5次訂金共5%。故預料買家是次被沒收共等於樓價一成的訂金，即約242萬元。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

名日‧九肚山 九肚山 長實 一手市場

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