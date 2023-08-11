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英次季經濟增長0.2%超預期 英倫銀行或進一步加息

環球經濟金融 16:45 2023/08/11

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英國國家統計局（ONS）周五（11日）公布數據，顯示英國今年第二季經濟按季增長0.2%超預期，市場憂慮英倫銀行將進一步加息。

新加坡次季經濟增長0.5%遜預期 收窄今年增長預測 【下一頁】

英國次季國內生產總值（GDP）按季增0.2%，創下自去年初以來最大季度增幅，表現勝於英倫銀行預期，也較今年首季的0.1%表現佳。其中6月產出增長0.5%，為經濟學家預期0.2%的超過兩倍。

次季增長主要由製造業的1.6%增長所帶動，而近月原料價格回落或緩解製造商部分壓力，有助推動製造業增長。

雖然通脹率較去年高位有所回落，但與通脹回落至2%的英倫銀行目標水平相比，現時通脹率仍為前者的超過三倍。

次季經濟數據反映經濟勢頭或加劇薪金和物價上行壓力，可能推動英倫銀行進一步加息。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）經濟學家安德雷德（Ana Andrade）表示，英國經濟在加息和物價高企的情況下勉強維持增長，使其觀點強化，即英倫銀行需令經濟進一步疲軟，以讓通脹回落至符合其預測的水平。

拜登促美國會額外撥款3120億 其中1870億援烏料受阻 【下一頁】

另外有數據顯示，英國是唯一尚未達到新冠疫情前經濟水平的主要發達經濟體，截至6月底的經濟水平仍較疫情前低0.2%。至於德國較疫情前增長0.2%；法國增長1.7%；意大利增長2.2%；美國增長6.2%。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）堅稱，數據表明政府應對通脹的措施正奏效，代表英國正為經濟增長奠定堅實基礎。

他指英倫銀行現時預測英國可避免衰退，指政府堅持支援民眾就業和增加商業投資的計劃。他更引述國際貨幣基金組織（IMF）的説法，指英國長遠的經濟增長速度將超越德國、法國及意大利。

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責任編輯：鄭錦玲

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