▲ 【業績｜濠賭】金沙中國上半年扭虧為盈賺1.75億美元 不派中期息

濠賭股金沙中國 （01928） 上半年扭虧為盈，錄得1.75億美元，而去年同期為虧損7.62億美元，經調整物業EBITDA錄得9.39億美元，扭轉去年同期的虧損1.2億美元。公司收入大增216.4%至28.95億美元，不派中期息。

期內，公司的娛樂場淨收益為21.6億美元，按年增加280.5%。所有物業的娛樂場淨收益均增加，主要由於訪客量增加。客房收益為3.4億美元，按年增加244.9%，該增加主要由於各物業的訪客量增 加而令入住率及每間可供入住客房收益增加。

另外，公司購物中心收益為2.24億美元，按年增加16.1%，主要由於租金優惠減少及超額租金增加導致收益增加4000萬美元，部分被基本租金減少1000萬美元所抵銷。

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編輯：姚卓然