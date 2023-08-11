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【香港經濟】本港今年實質GDP增長預測修訂至4%至5%　第二季經濟增長1.5%　

宏觀解讀 16:42 2023/08/11

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【香港經濟】本港今年實質GDP增長預測修訂至4%至5%　第二季經濟增長1.5%　

政府統計處發布修訂數字，今年第二季實質本地生產總值按年增長1.5%（與預先估計相同），上一季升幅為2.9%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第二季下跌1.3%（與預先估計相同），第一季上升5.4%。考慮到上半年實際經濟數字及多項因素，政府將今年實質本地生產總值增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%，修訂至4.0%至5.0%，政府將繼續密切留意情況；私營機構分析員的最新增長預測介乎3.3%至5.5%，平均約為4.2%。

環球經濟環境困難將繼續令貨物出口受壓

政府發言人指，未來訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力，訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約，而勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，將為私人消費提供額外支持，但環球經濟環境困難將繼續令香港貨物出口受壓。
 
通脹展望方面，外圍價格壓力應會進一步減退，本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和，故整體通脹在短期內應會持續溫和。考慮到上半年的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月時覆檢的2.5%及2.9%，向下修訂至2.0%及2.4%。

私人消費開支在第二季進一步顯著增加

至於第二季經濟情況，隨着經濟繼續復蘇，私人消費開支在第二季進一步顯著增加，按年實質上升8.2%。在金融狀況收緊下，整體投資開支轉為輕微下跌0.9%。勞工市場在第二季繼續改善。經季節性調整的失業率由第一季的3.1%進一步下跌至第二季的2.9%，就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌。

不過，由於市場對內地經濟復蘇動力感到憂慮，加上預期美國聯邦儲備局（聯儲局）將進一步加息，本地股票市場在第二季受壓。恒生指數（恒指）於季末收報18 916點，較三月底下跌7.3%。住宅物業市場繼第一季反彈後略為整固。市場氣氛轉趨審慎。

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